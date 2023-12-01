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Вокальная битва на "Фактор.by": чей голос не дрогнет и кого звездные наставники выберут в команду финалистов

Они прошли слишком много, чтобы отступать перед важнейшей вокальной чертой. Звездные наставники "Фактор.by" уже сегодня наберут команды финалистов проекта.

Кого из молодых, талантливых, дерзких и неудержимых увидим в прямом эфире 8 декабря, решится этим вечером на очередном испытании сценой. Участникам предстоит игра на вылет - они сразятся друг с другом в вокальной битве за возможность продолжить путь на самом популярном музыкальном шоу страны.

Чей голос не дрогнет перед напором судей, а кому придется побороться за то, чтобы задержаться на стуле шоу "Фактор.by" минимум еще на неделю? Незабываемые впечатления от просмотра гарантированы в вечернем прайм-тайм на "Беларусь 1". Смотрите "Фактор.by" в 20:45, сразу после "Панорамы".

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