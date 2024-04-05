"Чорная панна Нясвіжа" будет сопровождать экскурсии во дворце Радзивиллов, а "Сваты" 6 апреля переедут на сцену Молодежного театра эстрады

"Чорная панна Нясвіжа" будет сопровождать экскурсии во дворце Радзивиллов в первые выходные апреля, а "Сваты" 6 апреля переедут на сцену Молодежного театра эстрады. Все это дополнения к основному арт-маршруту. Лидия Заблоцкая в рубрике "Променад" приглашает на театральный "Маскарад" по Лермонтову в театре Горького и не только (видео).