Что показали в своих дипломных работах молодые режиссеры-выпускники Академии искусств

Выпускники Белорусской государственной академии искусств дебютировали в кинотеатре "Победа". Здесь состоялся открытый показ дипломных работ. Такой карт-бланш в виде исторической площадки для премьеры молодые режиссеры впервые получили от Министерства культуры.

Выпускники Белорусской государственной академии искусств дебютировали в кинотеатре "Победа". Здесь состоялся открытый показ дипломных работ. Такой карт-бланш в виде исторической площадки для премьеры впервые от Министерства культуры.

Элан Лысков, выпускник Белорусской государственной академии искусств: "Распределился на телевидение, но это мне не мешает писать сценарии. Сегодня мы не ограничены пленкой, относительно доступны кинокамеры. Когда мы работаем искренне над той или иной темой, мы прежде всего пытаемся нащупать истину".

Распределились молодые кадры на телеканалы. А на первый курс факультета кино, театра и телевидения академия готова набрать 17 абитуриентов. Обучение пройдет не только по режиссуре теленаправления, но и игрового кино.