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Что музей Янки Купалы и музей Великой Отечественной войны подготовили к 140-летию со дня рождения поэта?
К 140-летию со дня рождения Янки Купалы! Фондовые коллекции литературного музея, который носит имя поэта, и музея Великой Отечественной войны в унисон расскажут о жизни автора в военный период. В те годы Купала активно выступал как публицист, его слог становился нравственным ориентиром для защитников. В подтверждение - галерея портретов белорусских партизан, людей, чей подвиг вдохновил на создание своеобразного гимна подпольщиков: стихотворения "Беларускім партызанам". Купале принадлежит и одна из первых художественных попыток осмысления фактов геноцида и холокоста, в музее Великой Отечественной представят его незаконченную балладу "Девять осиновых кольев". В экспозиции и личные вещи: костюм, трость, трубка, запонки, архивные кадры и документы. Среди них - два листка из отрывного календаря со стихами, которые были найдены на местах боев рядом с танками, они находились в гильзе.
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