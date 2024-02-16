3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Алена Спиридович о "Фактор.by 60+": Группа, которая делает этот проект - настоящие волшебники
Они смело дали отпор стереотипам и доказали, что цифры в паспорте - лишь подспорье на пути к мечте. "Фактор.by 60+" уже сегодня вечером откроет закулисье и подсветит в софитах участников со всей страны.
До этапа телекастингов дошли 23 подающих надежды артиста. Это люди разных возрастов и профессий, но их объединяет одно - дарить песню, согревать зрительские души вокалом и говорить со сцены только о самом важном. А оценивать участников будут члены жюри, знакомые зрителям по первому сезону. Народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси - Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также певица и актриса Александра Гайдук. Именно им предстоит сформировать сначала дюжину, затем восьмерку, а после - на заключительном этапе - великолепную четверку. Зрители не влияют на решение жюри. Голосования на проекте не будет.
Мне кажется, что я волнуюсь точно так же, как участники этого проекта, может быть, даже больше, потому как некоторые из них впервые сталкиваются с такой большой сценой и со всеми нашими телевизионными хитростями. А я знаю, я очень хочу, чтобы сказка продолжалась. Потому что группа, которая делает этот проект - это волшебниками.
Это шоу. Есть правила. Пройдет вперед только самый достойный и самый сильный, но в то же время я по сторону всех участников. Мне хочется, чтобы они ощутили от этого праздника колоссальное настроение.
Включайте "Беларусь 1" в 20:45. Болейте за своих по-настоящему народных артистов и следите за трансформацией, которая произойдет с участниками на проекте. Не пропустите "Фактор.by 60+" сегодня вечером!