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Что происходит за кулисами съемок телекастингов шоу "Фактор.by"
Самое рейтинговое музыкальное шоу Беларуси "Фактор.by" готовится вновь вызывать волнение, восхищение и чувство радости у своих верных поклонников.
И хоть на первую кнопку музыкальное шоу вернется только в конце октября, творческая команда проекта уже приступила к съемкам телекастингов. Прослушивания перед звездным жюри - один из самых волнительных этапов, ведь для большинства участников это еще и первый выход на большую сцену.
В третьем сезоне набирает творческий десант обновленный судейский состав: Руслан Алехно, Ольга Бузова, Серега и новый человек среди наставников - продюсер Иосиф Пригожин. В течение дня профессионалы (каждый в своей музыкальной нише) выдают всего-то с десяток шансов. Возможность пройти дальше, в тренировочный лагерь, дорогого стоит: сил, терпения и даже неподдельных слез.
Есть две грани, которые мешают артистам. Первое - волнение. С этим сложно справиться. Второе - это самоуверенность, к сожалению. Она часто убивает шанс, который дается участникам на сцене "Фактор.by". Они слишком круто себя преподносят, но с жюри нужно быть очень аккуратным. Кстати, новый состав мне очень нравится, потому что шоу, а точнее оценки жюри стали ценнее. Не с точки зрения вокала, а с точки зрения продюсерской работы.
До 28 сентября включительно продлятся съемки телекастингов. Затем вся команда с потенциальными финалистами переместится в тренировочный лагерь, где новобранцам наставники дадут эксклюзивные мастер-классы.
Кто пройдет дальше по музыкальной лестнице и дойдет до этапа прямых эфиров? Следить за проектом можно будет с конца октября на "Беларусь 1".
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