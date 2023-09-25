Что происходит за кулисами съемок телекастингов шоу "Фактор.by"

Есть две грани, которые мешают артистам. Первое - волнение. С этим сложно справиться. Второе - это самоуверенность, к сожалению. Она часто убивает шанс, который дается участникам на сцене "Фактор.by". Они слишком круто себя преподносят, но с жюри нужно быть очень аккуратным. Кстати, новый состав мне очень нравится, потому что шоу, а точнее оценки жюри стали ценнее. Не с точки зрения вокала, а с точки зрения продюсерской работы.

Владимир Богдан, ведущий шоу "Фактор.by", директор радиостанции "Новое радио"