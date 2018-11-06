Cтал известен победитель "Лістападзіка"

Главный кинофорум страны продолжает выбирать лучшие ленты. Несколько часов назад в столичном кинотеатре "Центральный" стал известен победитель "Лістападзіка". Полнометражная история режиссера из Кении Ликариона Вайнайны взяла золото конкурса фильмов для детей. "Супа Модо" - картина о смертельно больной девятилетней девочке - уже признана международными фестивалями в Чехии и Шотландии. А также номинирована от Кении на премию "Оскар".