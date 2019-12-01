Дама в голубом и рыцарь со щитом в руках обнаружены в Святске. Живопись восстановят

Сохранить и восстановить. Сейчас об открытии реставраторов. В дворцово-парковом комплексе "Святск" обнаружены изображения дамы в голубом, а также рыцаря со щитом в руках.



Если фигура воина - это недавнее открытие, то девушка знакома не одно столетие. Как и подобает любому замку, у него есть свое привидение. В Святске это замурованная в колонну дочка владельца имения - Юзефа Воловича. Ее видели разные люди и в разное время, но все описывали одинаково - блондинка в летящем голубом наряде.







Комплекс - довольно перспективный объект для развития туризма. Находится на границе с Польшей и Литвой - по дороге на Августовский канал, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что в скором времени все пути туристских маршрутов будут проходить через Святск.



О том, как восстанавливают архитектурное наследие страны, - Елена Бормотова.



Рыцарь над парадной лестницей. Защитник у входа явился реставраторам несколько месяцев назад. Фигура, избавляясь от многолетних наслоений краски, будто снимая тяжелые одеяния, предстала в оригинале. Правда, художественные изыски мастеров 18 века видны лишь опытному взгляду. Живопись восстановят. По периметру стен - зондажи.







Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома: "Работы по реставрации тех росписей, которые сегодня обнаружены на стенах, необходимо расчистить, восстановить. Они будут продолжаться, уже при функционировании флигелей. И вот уже в самом корпусе дворца будет постоянная музейная экспозиция в одном зале, которая расскажет об истории дворца".



Послевоенные фотографии. 1946 год. В Святске действует республиканский госпиталь участников войны. С 70-ых во дворцовых залах разместили единственный в Беларуси санаторий для больных внелегочным туберкулезом. В 18 веке дворец строил представитель известного шляхетского рода Юзеф Волович, занимавший достаточно высокий пост. Он мог себе позволить пригласить королевского архитектора, итальянца Дзузеппе Сакко. Римский, Романтический, Ризалитовый, Колонный, Деревянный залы - угадываются и сегодня. Отлично сохранилась деревянная резьба, частично лепнина, обрамления окон, карнизы, камины и печи.



Во времена санатория здесь были танцы, библиотека, бильярд и зал для занятия лечебной физкультурой. Кстати, с этими помещениями и связана легенда Святска - якобы в одной из колонн замурована дочка владельца дворца за то, что ослушалась отца и влюбилась в конюха. С тех пор часто слышан стук каблучков и музыка, будто в зале дают бал. Саму же девушку видели единицы.



Первые реставрационные работы в Святске проводили еще в 30-ых годах прошлого века, именно тогда его и переоборудовали под медицинские цели. Если Воловичи и прятали какие-то клады, то найдены они были почти 100 лет назад. Современный этап восстановления начался три года назад. Главное, что было сделано, - объект спасли от разрушения.



На сегодня выполнены почти все инженерные сети - водопровод, теплоснабжение, вентиляция, видеонаблюдение. В одном из флигелей завершаются отделочные работы. Здесь разместится гостиница. Она рассчитана на 50 мест. В галерее откроют ресторан. Во второй планируется разместить зимний сад.







Это будет автономный объект со своей котельной, водоснабжением и очистными сооружениями. Планируется, что уже в следующем году здесь остановятся первые гости. Комплекс многофункциональный - культурно-деловой и туристическо-оздоровительный. В одном из флигелей планирует создать профилакторий. Медицинский туризм в Беларуси достаточно популярен.



Святск - один из важнейших объектов историко-архитектурного наследия Беларуси. Он находится на стыке сразу трех государств - Беларуси, Польши и Литвы. До европейских границ всего с десяток километров. Именно поэтому комплекс под особым вниманием у туристической отрасли нашей страны. И даже сейчас, в разгар восстановительных работ, ансамбль привлекателен для иностранных туристов.



Тем более это безвизовая зона. Недалеко находится водно-пеший пункт пропуска "Лесная - Рудавка". За сезон через него прошли более трех тысяч человек. Скоро планируется открыть еще один пункт пропуска "Софиево - Липщаны", что позволит увеличить число туристов, которые посещают нашу страну без виз. В Сопоцкине - это несколько километров от Святска - открыт информационно-туристический центр. Восстановление дворцово-паркового комплекса "Святск" проходит за счет банкиров.



