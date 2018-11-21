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Даниэль Ястремский выступит на детском "Евровидении" под номером 8

На сцене "Минск-Арены" прорепетировал Даниэль Ястремский. В эти дни конкурсанты "Евровидения" на главной площадке обкатывают номера.

В костюмах, с необходимым реквизитом, светом, графикой. После выступления артисты со своей командой направляются в просмотровую комнату, где выбирают лучший эфирный вариант, а потому раскадровка должна быть идеальной. У каждой делегации на прогон есть три часа.

На шоу Даниэль Ястремский выступит под номером 8. Сегодня на евровизионную сцену поднимутся вокалисты из Италии, Казахстана, Мальты. Это вторая десятка стран.

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