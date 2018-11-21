Даниэль Ястремский выступит на детском "Евровидении" под номером 8

В костюмах, с необходимым реквизитом, светом, графикой. После выступления артисты со своей командой направляются в просмотровую комнату, где выбирают лучший эфирный вариант, а потому раскадровка должна быть идеальной. У каждой делегации на прогон есть три часа.



