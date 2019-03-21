Дебют Владимира Радзивиллова на сцене Большого

Дебют главного Деда Мороза страны на сцене Большого. Компанию Бэтмену в премьерной оперетте "Летучая мышь" составит Владимир Радзивиллов. Заслуженный артист Беларуси выступит в роли тюремного сторожа Фроша. Буквально час назад первую репетицию с Радзивилловым провел режиссер спектакля Габор Миклош Кереньи.



Премьера "Летучей мыши" запланирована на 16 апреля. Над опереттой работают не только белорусы, но и команда из Венгрии.