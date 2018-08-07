Зеленый уголок в центре Минска. Декоративный злаковый сад появился в столице. Отдохнуть в тени деревьев, выпить принесенный с собой кофе можно даже не в парке. Атмосферу свежести на маленьком городском пространстве создают большие вазоны со злаковыми культурами и цветами. Планируется установить еще несколько скамеек и сделать специальное освещение для вечерних прогулок.