День работников культуры: как в Академии искусств растят будущих мастеров

Беларусь отмечает День работников культуры. В этой отрасли работает более 42 тыс. человек. И именно этим людям, посвятившим себя служению искусству, принадлежит особая заслуга в приумножении духовного клада страны, отметил в поздравлении представителям сферы Президент. Ежегодно эти ряды пополняются молодыми специалистами. В Беларуси учат видеть прекрасное в крупнейших вузах страны, в том числе в Белорусской государственной академии искусств.

Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служителей искусства. Для студентов это, скорее, дом. Но, несмотря на всю сложность, Академия стабильно в лидерах рейтинга самых востребованных учебных заведений страны. Перед тем как пополнить студенческие ряды, абитуриенты проходят сито творческих конкурсов.

Елена Семикова, замдекана факультета кино, театра и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

"Кто поступает сейчас в Академию? Это очень талантливые молодые люди. Они люди уже какой-то новой формации. Они талантливые, у них есть способности, и они поступают к нам в Академию. Этот параметр, он есть, но еще и присоединяется их мировоззрение, более рациональное видение своей жизни на будущее".

Заведующий кафедрой кино и телевидения Виталий Котовицкий ежедневно наблюдает, как абстрактное вдохновение превращается в настоящую профессию. Здесь не ждут музу - ее вызывают по расписанию, к первой паре. Дисциплина - тоже часть таланта.

Виталий Котовицкий, профессор кафедры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

"Я строгий преподаватель, но у меня своя специфика. Я так говорю: "Первые два года я ваш друг, а вот на третьем курсе уже я не друг вам, я строгий педагог. То, чему вы научились, дайте мне на третьем курсе результат, и я буду смотреть и оценивать очень строго. Есть это или нет?"

В аудиториях академии материализуют то, что уже завтра станет частью национальной культуры. В мастерских живописи и скульптуры абстрактная мысль обретает форму, цвет и объем. На учебных театральных сценах рождается замысел будущих премьер, учатся закладывать собственные смыслы через экраны. Без ложного пафоса здесь куют суверенитет - только культурный.

Елена Семикова, замдекана факультета кино, театра и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

"Самое важное в любом произведении, которое они создают, в режиссуре или на актерских занятиях, - все мы делаем для зрителя. Что должен делать зритель? Что он должен чувствовать в данный момент? Для кого вы это делаете? Ну, как Станиславский говорит: "Для кого, для чего, зачем?" Мы хотим задавать эти вопросы, особенно режиссерам, задавать себе при постановке произведения".

Профессиональный подход к прекрасному здесь лишен бюрократии. Ведь каждый просмотр, эскиз или учебный этюд - это живой разговор о будущем. Кто будет снимать наше кино, наполнять смыслом театральные подмостки через пару лет? Ответ закладывается в этих аудиториях уже сейчас. Наше завтра начинается там, где мастер передает ученику не просто ремесло, а саму искру служения искусству. Из рук в руки, от сердца к сердцу.