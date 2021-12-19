День белорусского кино отметили на неделе - как собирали 50 млн просмотров во времена СССР

День белорусского кино прошел в минувшую пятницу. Чествовали отечественную анимацию: пожалуй, сегодня самую награждаемую и заметную. Отечественным мультикам - 50. Но, увы, по законам жанра, среди выдуманных и реальных героев всегда найдется и отрицательный персонаж.

В преддверии даты вскрылись былые промахи беглого экс-министра культуры. На него заведено уголовное дело. За "финансирования за счет бюджета ряда заведомо невостребованных кинопроектов". Их не то что большой экран не увидел, но даже не запечатлел и объектив камеры на планируемой по документам съемочной площадке.

Белорусское кино радует премьерными показами в 10 раз реже, чем во времена СССР. Пока вынуждены гордиться "золотым" наследием того века. "Главный эфир" сдувает пыль с близких нам кинолент.

Узнали, какие рекорды наше кино ставило во времена союза и как собирались рейтинги в 50 миллионов просмотров? Много ли в "Красной шапочке" или том же "Паляванні караля Стаха" производства "Беларусьфильм"? И откуда берем деньги на реставрацию классики? Расследование Лидии Заблоцкой.

Помните ли вы большие очереди на белорусское кино? Примерно от входа в метро до касс самого кинотеатра "Октябрь". А такие очереди были. Как минимум в марте 1988-го. Тогда на экраны вышел фильм "Меня зовут Арлекино".













Молодежный фильм 1988 года, поставленный режиссером Рыбаревым. Абсолютный рекорд по кассовым сборам на территории бывшего Советского Союза - 42 миллиона зрителей.

Тогда же он занял 75-е место среди отечественных фильмов по посещаемости за большое количество времени. К сожалению, "Меня зовут Арлекино" стал последним фильмом такого масштаба для "Беларусьфильма".

Снимали люди с определенной социальной позицией, мировоззрением. Это были художники, которые не участвовали в каком-то коммерческом распиле, освоении, эксперименте. Сергей Гиргель, креативный продюсер компании "БелРоскино", экс-руководитель отдела киностудии "Беларусьфильм"

Вот так, вопреки ассоциациям, что белорусское кино - обязательно, в основном и только о войне - мы получили рекордсмена в истории всей белорусской синема.

А еще в тройке самых просматриваемых лент со штампом того самого "Беларусьфильма" - ваши любимые "Белые росы". Правда жизни покорила 37 миллионов человек.













А следующая по нашим сборам - это детская приключенческая картина "Девочка ищет отца". 36 миллионов. И 83 страны демонстрации. Это абсолютный географический лидер белорусского кино. Ни одна наша другая картина так широко не показывалась. Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино

За масштабными премьерами и красивыми рейтингами - продуманная сеть продвижения фильмов. Во времена Союза заранее в смету каждого проекта закладывались средства на создание не трейлера даже, а целого киноролика. Были и свои пиар-ходы.

Всегда премьеры проходили в Доме кино (Красный костел) и в кинотеатре "Октябрь". Мы собирали критиков, журналистов. Смотрели всю продукцию. Смотрели с авторами. С руководством эту продукцию обсуждали там же. И, как следствие, моя была просьба, чтобы обязательно были публикации. Валентина Степанова, экс-директор Минского международного кинофестиваля "Лістапад", директор и основатель национального фестиваля белорусских фильмов в Бресте (1996-2008 гг.)

Фильм признавался рентабельным, если его посмотрели минимум 20 миллионов зрителей. Такой порог успеха нужно было переступить за 15 месяцев. Механизм подсчета успешности придумали в Америке, по теории, картина окупалась и уже была в плюсе по деньгам.

Был у нас фильм, лирическая комедия "Моя любовь", Корш-Саблин, 1940 год. Музыка Дунаевского. Вот эта картина не сходила с экранов Советского Союза более 30 лет. Последний массовый выпуск картины был в 1974 году. Почему это происходило? Был спрос. Фильм с удовольствием смотрели. Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино

Значит, был и заработок. За что все продолжали и продолжали, как сейчас принято говорить, без умолку производить контент. По 10, а то и 15 фильмов в год. И вот пример.

1979 год. И пусть "Незнакомая песня" так и осталась никому незнакомой, а биография некоего Петра - тоже не особо актуальна. Но как минимум четыре ленты вызовут у вас ностальжи!

Успех этих "нетленок" куда глубже, чем в просто ярком сюжете. Да, мы называем это "золотом" белорусского кино.

Но этот до сих пор узнаваемый "металл" создавала наполовину "московская" команда. А на руках у них - дипломы ВГИКа и Московской консерватории. И вот вам "Красной шапочки" и "Дениса Кораблева" примеры. Как видите, школа отчасти решает.

А еще любили снимать в Карелии, в Риге и на море...

"Черный замок Ольшанский" снимали не в Гольшанах, а вовсе в Украине.

Такое "собранное по Союзу" достояние - все же в фаворитах у кинолюбилетей советов. Интерес не умолк и в 90-х. Пока создавались десятки частных телеканалов, им нужно было заполнять эфиры. И чем? Конечно, знакомыми зрителю фильмами. Тогда же начинают зарождаться понятия "авторского" и "имущественного" права.

Вот эти 100 фильмов - самый цимус - он был пущен по рукам. Когда на киностудийных коридорах встречали режиссеры, говорили: "Я вчера видел свой фильм на канале "1000", где мои деньги, где мои авторские?" Говорю: "Милый человек, к сожалению, это уже третьи посредники… На тот момент даже юридическая служба киностудии работала очень уязвимо, к сожалению. И когда вопрос касался долгих составлений договоров и так далее, этот марафон специалисты "Беларусьфильма" не выдерживали. Сергей Гиргель, креативный продюсер компании "БелРоскино", экс-руководитель отдела киностудии "Беларусьфильм"

Так, фактически из-под носа у нас увели "Анастасию Слуцкую". Исторический блокбастер родом из 2003-го, тогда он на "браво" зашел белорусскому зрителю.

Но, увы, кино на миллион долларов оказалось в руках частной российской компании из Новосибирска. За 8 тысяч условных. Сама же компания накопировала кассеты и продала по России, заработав, по некоторым данным, в семь раз больше бюджета картины.

Проблему пытались разрешить и в 2010-х. Тогда во главе "Беларусьфильма" стоял ныне покойный Игорь Поршнев.

Наша киностудия старалась вернуть украденные ценности, которые по нашей некомпетентности ушли на полки российского кинорынка.

Права предыдущей "Государственной границы" - там такой вопрос, что Союзное государство признало, что права принадлежат производителю. Но есть такая структура Гостелерадиофонд, который является правоприемником ТО "Экран". Они считают, что им тоже принадлежат. И поэтому так вот это все качается-качается. Игорь Поршнев, экс-директор национальной киностудии "Беларусьфильм"

Сегодня "Беларусьфильм" является официальным правообладателем более чем 600 игровых, около 2 000 документальных и почти 300 мультипликационных фильмов. Ими можем торговать. Но прежде каждую ленту должны привести в нужный товарный вид. А это отдельная головная боль киностудии.













Киностудия получает деньги на реставрацию, оцифровку нашей старой кинобиблиотеки. Дело в том, что она уже давно нуждалась в реставрации. Потому что это не только перевести в цифру все надо, но сделать и цветокорр, звукокоррекцию. И в этом году мы сделали 1500 минут как раз наших фильмов. Владимир Карачевский, гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм"

Старый архив продают пакетами. Спрос куда меньше, чем до 2012 года. Но в качестве учебных пособий, для фестивалей или для трансляции на тематические телеканалы их готовы скупать в странах СНГ.

В этом году мы вышли на некоторые крупные интернет-платформы. К примеру, IVI, которые начали приобретать у нас библиотеку. Расширилось наше присутствие и на ряде YouTube-каналов. В том числе на нашем YouTube-канале. Монетизация идет, может, не так масштабно. Владимир Карачевский, гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм"

На ваших экранах - топ фильмов, которые активно покупают за рубежом. Просят неочевидное: "Альпийскую балладу" и "Венок сонетов". В спросе и сериалы из новой коллекции. Средний чек такой покупки - несколько тысяч долларов. Неплохое подспорье для бюджета киностудии. Серьезные интересы идут от ведущих российских телеканалов. Фильмы Дмитрия Астрахана "Жизнь после жизни" уже приобрел Первый канал. К продаже готовится и "Судьба диверсанта".