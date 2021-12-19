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День белорусского кино отметили на неделе - как собирали 50 млн просмотров во времена СССР
День белорусского кино прошел в минувшую пятницу. Чествовали отечественную анимацию: пожалуй, сегодня самую награждаемую и заметную. Отечественным мультикам - 50. Но, увы, по законам жанра, среди выдуманных и реальных героев всегда найдется и отрицательный персонаж.
В преддверии даты вскрылись былые промахи беглого экс-министра культуры. На него заведено уголовное дело. За "финансирования за счет бюджета ряда заведомо невостребованных кинопроектов". Их не то что большой экран не увидел, но даже не запечатлел и объектив камеры на планируемой по документам съемочной площадке.
Белорусское кино радует премьерными показами в 10 раз реже, чем во времена СССР. Пока вынуждены гордиться "золотым" наследием того века. "Главный эфир" сдувает пыль с близких нам кинолент.
Узнали, какие рекорды наше кино ставило во времена союза и как собирались рейтинги в 50 миллионов просмотров? Много ли в "Красной шапочке" или том же "Паляванні караля Стаха" производства "Беларусьфильм"? И откуда берем деньги на реставрацию классики? Расследование Лидии Заблоцкой.
Помните ли вы большие очереди на белорусское кино? Примерно от входа в метро до касс самого кинотеатра "Октябрь". А такие очереди были. Как минимум в марте 1988-го. Тогда на экраны вышел фильм "Меня зовут Арлекино".
Молодежный фильм 1988 года, поставленный режиссером Рыбаревым. Абсолютный рекорд по кассовым сборам на территории бывшего Советского Союза - 42 миллиона зрителей.
Тогда же он занял 75-е место среди отечественных фильмов по посещаемости за большое количество времени. К сожалению, "Меня зовут Арлекино" стал последним фильмом такого масштаба для "Беларусьфильма".
Снимали люди с определенной социальной позицией, мировоззрением. Это были художники, которые не участвовали в каком-то коммерческом распиле, освоении, эксперименте.
Вот так, вопреки ассоциациям, что белорусское кино - обязательно, в основном и только о войне - мы получили рекордсмена в истории всей белорусской синема.
А еще в тройке самых просматриваемых лент со штампом того самого "Беларусьфильма" - ваши любимые "Белые росы". Правда жизни покорила 37 миллионов человек.
А следующая по нашим сборам - это детская приключенческая картина "Девочка ищет отца". 36 миллионов. И 83 страны демонстрации. Это абсолютный географический лидер белорусского кино. Ни одна наша другая картина так широко не показывалась.
За масштабными премьерами и красивыми рейтингами - продуманная сеть продвижения фильмов. Во времена Союза заранее в смету каждого проекта закладывались средства на создание не трейлера даже, а целого киноролика. Были и свои пиар-ходы.
Всегда премьеры проходили в Доме кино (Красный костел) и в кинотеатре "Октябрь". Мы собирали критиков, журналистов. Смотрели всю продукцию. Смотрели с авторами. С руководством эту продукцию обсуждали там же. И, как следствие, моя была просьба, чтобы обязательно были публикации.
Фильм признавался рентабельным, если его посмотрели минимум 20 миллионов зрителей. Такой порог успеха нужно было переступить за 15 месяцев. Механизм подсчета успешности придумали в Америке, по теории, картина окупалась и уже была в плюсе по деньгам.
Был у нас фильм, лирическая комедия "Моя любовь", Корш-Саблин, 1940 год. Музыка Дунаевского. Вот эта картина не сходила с экранов Советского Союза более 30 лет. Последний массовый выпуск картины был в 1974 году. Почему это происходило? Был спрос. Фильм с удовольствием смотрели.
Значит, был и заработок. За что все продолжали и продолжали, как сейчас принято говорить, без умолку производить контент. По 10, а то и 15 фильмов в год. И вот пример.
1979 год. И пусть "Незнакомая песня" так и осталась никому незнакомой, а биография некоего Петра - тоже не особо актуальна. Но как минимум четыре ленты вызовут у вас ностальжи!
Успех этих "нетленок" куда глубже, чем в просто ярком сюжете. Да, мы называем это "золотом" белорусского кино.
Но этот до сих пор узнаваемый "металл" создавала наполовину "московская" команда. А на руках у них - дипломы ВГИКа и Московской консерватории. И вот вам "Красной шапочки" и "Дениса Кораблева" примеры. Как видите, школа отчасти решает.
А еще любили снимать в Карелии, в Риге и на море...
"Черный замок Ольшанский" снимали не в Гольшанах, а вовсе в Украине.
Такое "собранное по Союзу" достояние - все же в фаворитах у кинолюбилетей советов. Интерес не умолк и в 90-х. Пока создавались десятки частных телеканалов, им нужно было заполнять эфиры. И чем? Конечно, знакомыми зрителю фильмами. Тогда же начинают зарождаться понятия "авторского" и "имущественного" права.
Вот эти 100 фильмов - самый цимус - он был пущен по рукам. Когда на киностудийных коридорах встречали режиссеры, говорили: "Я вчера видел свой фильм на канале "1000", где мои деньги, где мои авторские?" Говорю: "Милый человек, к сожалению, это уже третьи посредники… На тот момент даже юридическая служба киностудии работала очень уязвимо, к сожалению. И когда вопрос касался долгих составлений договоров и так далее, этот марафон специалисты "Беларусьфильма" не выдерживали.
Так, фактически из-под носа у нас увели "Анастасию Слуцкую". Исторический блокбастер родом из 2003-го, тогда он на "браво" зашел белорусскому зрителю.
Но, увы, кино на миллион долларов оказалось в руках частной российской компании из Новосибирска. За 8 тысяч условных. Сама же компания накопировала кассеты и продала по России, заработав, по некоторым данным, в семь раз больше бюджета картины.
Проблему пытались разрешить и в 2010-х. Тогда во главе "Беларусьфильма" стоял ныне покойный Игорь Поршнев.
Наша киностудия старалась вернуть украденные ценности, которые по нашей некомпетентности ушли на полки российского кинорынка.
Права предыдущей "Государственной границы" - там такой вопрос, что Союзное государство признало, что права принадлежат производителю. Но есть такая структура Гостелерадиофонд, который является правоприемником ТО "Экран". Они считают, что им тоже принадлежат. И поэтому так вот это все качается-качается.
Сегодня "Беларусьфильм" является официальным правообладателем более чем 600 игровых, около 2 000 документальных и почти 300 мультипликационных фильмов. Ими можем торговать. Но прежде каждую ленту должны привести в нужный товарный вид. А это отдельная головная боль киностудии.
Киностудия получает деньги на реставрацию, оцифровку нашей старой кинобиблиотеки. Дело в том, что она уже давно нуждалась в реставрации. Потому что это не только перевести в цифру все надо, но сделать и цветокорр, звукокоррекцию. И в этом году мы сделали 1500 минут как раз наших фильмов.
Старый архив продают пакетами. Спрос куда меньше, чем до 2012 года. Но в качестве учебных пособий, для фестивалей или для трансляции на тематические телеканалы их готовы скупать в странах СНГ.
В этом году мы вышли на некоторые крупные интернет-платформы. К примеру, IVI, которые начали приобретать у нас библиотеку. Расширилось наше присутствие и на ряде YouTube-каналов. В том числе на нашем YouTube-канале. Монетизация идет, может, не так масштабно.
На ваших экранах - топ фильмов, которые активно покупают за рубежом. Просят неочевидное: "Альпийскую балладу" и "Венок сонетов". В спросе и сериалы из новой коллекции. Средний чек такой покупки - несколько тысяч долларов. Неплохое подспорье для бюджета киностудии. Серьезные интересы идут от ведущих российских телеканалов. Фильмы Дмитрия Астрахана "Жизнь после жизни" уже приобрел Первый канал. К продаже готовится и "Судьба диверсанта".
Так, "Беларусьфильм" вопреки хейту зарабатывает и не простаивает. Новые корпуса забронированы для съемок. Сегодня идет постпродакшен 8-серийного фильма "Пламя под пеплом". Это сериал о разминировании Беларуси после войны. А недавно заработали на контракте миллион, помогая Болливуду запустить блокбастер.
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