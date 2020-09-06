День белорусской письменности принимают Белыничи

Сегодня наша страна отмечает День белорусской письменности. Праздник родного слова принимают Белыничи. Вот уже в 27-й раз белорусы отдают дань предкам за заложенный ими фундамент культуры и образования. Приветствие участникам праздника направил Президент.



"Сёлета адно з самых славутых свят незалежнай Беларусі гасцінна вітаюць старажытныя Бялынічы - вядомы цэнтр духоўнасці зямлі беларускай, адметны куток Магілёўшчыны з багатай гісторыяй і надзвычай прыгожай прыродай, знакаміты сваімі таленавітымі творцамі, сярод якіх мастак Вітольд Бялыніцкі-Біруля.



Упэўнены, гэтыя вераснёўскія сустрэчы - добрая падстава для кожнага з удзельнікаў і гасцей Дня пісьменства яшчэ раз зразумець, што беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына. I гэты каштоўны скарб-спадчыну мы павінны зберагчы для нашчадкаў", - говорится в приветствии.



Программа торжества насыщенная - от презентаций изданий до чтений. За происходящим в Белыничах сегодня можно следить и дистанционно, на телеканале "Беларусь 3". В эфире - репортажи с места событий и трансляции церемоний открытия и закрытия.



А что же в эти минуты происходит в самом литературном городе сезона - поинтересуемся у моей коллеги Инны Пилевич (видео).



