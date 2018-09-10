День города на улицах столицы собрал рекордное число гостей

Реконструкторы - участники международного фестиваля - воссоздавали исторический Минск. А самым феерическим аккордом праздника стало музыкально-пиротехническое шоу. Праздничный дайджест у Юлии Токарь.

Вот так и оживают почти 10 столетий истории. С рыцарями, пехотой. От Полоцкого княжества, когда войска сошлись на берегах Немиги и попали на страницы "Слово о походе Игоревом".

Пока реконструкторы - участники международного фестиваля - вспоминали страницы летописи, исторический центр Минска - Верхний город - превратился в сердца бьюти-индустрии с мастер-классами, модными дефиле и выступлениями артистов.

За эти выходные улицы Минска объединили рекордное число гостей. В центр съезжались даже на двухколесном транспорте. Любовь и Александр Ермола преодолели почти 15 километров.

Отмечу, второй день праздника также был насыщенным и развернулся на десятках площадок. В этом году задействовали и Троицкое предместье - там работал город мастеров и творческие коллективы.