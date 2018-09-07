День Италии в это воскресенье пройдет в Верхнем городе Минска

Праздник в Верхнем городе Минска. День Италии в это воскресенье в нынешнем году пройдет с особым размахом. Итальянская кухня, музыка, танцы и много сюрпризов. К тому же на главной сцене Верхнего города выступит юный талант Раффаэле Пападиа и хедлайнер праздника Мэтью Ли, известный итальянский музыкант.