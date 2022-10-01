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День музыки отмечается 1 октября
Сегодня реверанс всего мира эмоциональным сочинениям из семи нот. В международном календаре День музыки. Чествовать грамотно подобранные аккорды начали в 1975 году по решению ЮНЕСКО.
Не остается в стороне от насыщения музыкальными волнами и Белтелерадиокомпания. На наших телеканалах и радиостанциях - платиновая классика, нетлеющие "застольные" и премьерные хиты. Ансамбль "Бяседа" оберегает народные традиции, а симфонический оркестр Белтелерадиокомпании заслуженно в пятерке лучших профессиональных коллективов: возрожденные сочинения белорусских авторов и озвученные компьютерные игры в их репертуаре. Мы открываем новых артистов, которые попадают в хит-парады радиостанций благодаря конкурсу "Маладыя таленты Беларуси" и шоу "Фактор.by".
Благодаря техническим возможностям Белтелерадиокомпании, меломаны могут в прямом эфире следить за плейлистами "Славянского базара". А если нет возможности купить квиток и приехать в столицу, с нами легко оказаться в партере Большого театра и Белгосфилармонии - достаточно включить телеканал "Беларусь 3".
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