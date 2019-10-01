День музыки отмечается сегодня во всем мире

Это событие официально появилось в календаре 44 года назад по инициативе ЮНЕСКО и лично советского композитора Дмитрия Шостаковича. Традиционно в этот день проводят концерты и фестивали. Так, сегодня Белорусский союз композиторов открывает музыкальный сезон. В здании на улице Революционной можно бесплатно послушать Минский Госпел хор и афроамериканские композиции. А в Белгосфилармонии сыграют Баха, Шуберта и Рахманинова. Пройдет и фортепианный вечер от народного артиста Беларуси Игоря Оловникова.