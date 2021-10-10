День работников культуры отмечают в Беларуси

Они сохраняют культурный код нации и прививают людям любовь к прекрасному, неся искусство в массы. Сегодня в Беларуси - День работников культуры. С профессиональным праздником представителей этой сферы - актеров и режиссеров, вокалистов и музыкантов, художников и литераторов, а также тех, кто помогает им в создании и оформлении произведений искусства - поздравил глава государства Александр Лукашенко. У нашей сферы культуры богатое прошлое, которое формировалось не одно столетие, а его наследие - национальное достояние, известное далеко за пределами государства.