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День работников культуры отмечают в Беларуси

Они сохраняют культурный код нации и прививают людям любовь к прекрасному, неся искусство в массы. Сегодня в Беларуси - День работников культуры. С профессиональным праздником представителей этой сферы - актеров и режиссеров, вокалистов и музыкантов, художников и литераторов, а также тех, кто помогает им в создании и оформлении произведений искусства - поздравил глава государства Александр Лукашенко. У нашей сферы культуры богатое прошлое, которое формировалось не одно столетие, а его наследие - национальное достояние, известное далеко за пределами государства.

К слову, именно сегодня завершается срок общественного обсуждения проекта закона "Об изменении законов по вопросам культуры". Он представлен на сайте Министерства культуры, а также портале "Правовой форум Беларуси". Свои замечания и предложения можете внести и вы.

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