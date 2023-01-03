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День рождения Мулявина отметят грандиозным концертом в Минске
День рождения основателя легендарного белорусского ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина отметят большим концертом в Минске, сообщаетSputnik. Белгосфилармония ежегодно проводит традиционный концерт в день рождения белорусского исполнителя.
Концерт "От "Лявонов" до "Песняров". Рождение легенды" состоится в Белгосфилармонии 12 января
На сцене выступит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени И. Жиновича, а хиты "Песняров" исполнит белорусский рок-исполнитель Ян Женчак. Концерт покажет ретроспективу творчества мулявинского коллектива - от песен ансамбля "Лявоны" конца 1960-х до композиций более позднего периода уже "Песняров". Со сцены прозвучат знаменитые "Ты мне вясною прыснілася", "І туды гара, і сюды гара", "Ідзем-пайдзем удоль вуліцы", "Стаіць вярба", "Каліна". Конечно, зрители услышат любимые хиты "Песняров" - "Алеся", "За полчаса до весны", "Вологда", "Крик птицы", "Белоруссия", "Беловежская пуща", "Наши любимые" и многие другие. В концерте примет участие сооснователь ансамбля "Песняры Владислав Мисевич, а также солист оркестра имени Жиновича Андрей Колосов. Дирижер и автор всех аранжировок проекта - Александр Кремко.
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