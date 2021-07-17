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День Союзного государства на "Славянском базаре" перерос в громкую дискотеку для шести тысяч зрителей
Несколько часов назад фестивальный Витебск взял утреннюю паузу после масштабного ночного концерта с "золотыми хитами". В Летнем амфитеатре накануне прошел музыкальный марафон - День Союзного государства перерос в громкую дискотеку для шести тысяч зрителей.
Подробности большой "базарной" ночи - у Лидии Заблоцкой. Тысячи пришедших на "Базар" живут в его ритме и не упускают кульминаций. День Союзного государства не стал исключением. Аншлаг - чтобы проникнуться белорусско-русскими мотивами.
Приветственное словоот государственного секретаря Дмитрия Мезенцева. Вместо официозной речи теплое признание. Витебск - дом друзей, где звучат исключительно объединяющие слова. После анонса, что в следующем году в культурном календаре Дней Союзного государства станет больше награды тем, кто часто подпитывает творческий пласт двух стран новыми работами.
Презентовать лучшее, что зеркалит культуру Беларуси и России, решили в традиционной концертной коллаборации. Первый час концерта организаторы решили сделать в необычном формате. Вместо попсы - народные мелодии Беларуси и России. В коллаборации - хоры Пятницкого и Цитовича. Голоса двух стран - через звучание Ярмоленко, Матвейчука, Гурцкой, Волчкова и хедлайнера вечера - Ларисы Долиной.
"Союзные" треки и "Золотые" хиты разделил буквально час. Не успел закончиться первый концерт, уже собралась очередь на второй
Ночные программы - всегда в фаворе у фанатов "Славянки". Тот самый случай, когда партер Амфитеатра не закрывают на замок. Наоборот, позволяют "отважным полуночникам" дискотеку до 5 утра.
Желающих стать большим сводным хором Витебска - шесть тысяч. Формировали программу фактически по заявкам. Так, кроме "Одиночества" Славы в плейлисте "Погода в доме", сменяющаяся "Дождями" от Игоря Корнелюка, а на десерт - французское.
Лариса Долина и Игорь Корнелюк не жалели связок - пели со зрителями вживую
Народная артистка России даже проанонсировала свой приезд уже в следующем году. А уже в 5 утра Витебск замолкал на несколько часов. Сегодня своими вокальными данными, перехватив эстафету от звезд, будут удивлять участники детского и взрослого конкурсов в рамках "Славянского базара". А в эти минуты они уже готовятся к первым репетициям на легендарной сцене.
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