День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске"

Буквально через несколько минут на сцене Летнего амфитеатра в Витебске зазвучат мелодии Союзного государства. Концертная площадка соберет именитых представителей двух славянских народов. В зрительном зале ожидается, как всегда, аншлаг. Погрузиться в фестивальный праздник смогут и зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало прямой трансляции в 22:00. Впрочем, "Славянский базар" - это не только концерты, а еще и та самая - особая атмосфера. Здесь на одних улицах, в одних магазинах и ресторанах - артисты, известные режиссеры, актеры театра и кино и их поклонники. Чем еще живет город в эти дни, расскажет Нина Можейко.

Официальная программа под знаком двух скрещенных флагов Беларуси и России началась еще утром. В международном пресс-центре. Сюда позвали аккредитованных на фестивале журналистов. В неформальной обстановке. За чашкой кофе.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства вместе с коллегами и партнерами по российско-белорусскому альянсу поприветствовали представителей прессы и ответили на их вопросы. По традиции право начать разговор предоставили местным журналистам. И, конечно, первый угодил не в бровь, а в глаз - о сотрудничестве и перспективах. Которым быть. Включая культурные проекты.

Такой подход помогает в укреплении дружбы двух стран. Насыщенная программа делится на два условных блока - официальный и культурный. Последний начали с визита в музей. Точнее, Витебское народное художественное училище. Здание - местный архитектурный раритет в стиле ампир. Отсюда начинался всемирно известный витебский авангард. Шагал, Малевич, Хидекель, Лисицкий... Их судьбы переплелись для новой философии в искусстве.

В плотный, но изящный льняной узел заплелись российско-белорусские идеи, но уже в отношении дизайна. Несколько эксклюзивных коллекций - результат совместного творчества отечественных дизайнеров и вологодских кружевниц. Их изделия - по-настоящему штучный товар. Освоили технологию прапрабабушек в производственных масштабах. Тем не менее, сноровку не потеряли.

Первоклассный вокал и звездное жюри. Настоящие профессионалы на сцене и в судейских креслах. Сегодня в концертном зале "Витебск" решалась конкурсная история участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. В отборочном полуфинале они исполнили эстрадные хиты национального производства. Так, впервые на "Славянском базаре" прозвучал государственный язык Гвинеи малинке. Но экзотика не стала пропуском в финал.

Всего же конкурсантов 21. Это максимальное количество участников по регламенту. Белорус Евгений Курчич на сцену вышел 8-м. Знак "бесконечность" для него стал счастливым и перспективным. Тем более, к выбору конкурсного материала артист подошел креативно. Он в финале.