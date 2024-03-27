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День театра отмечают 27 марта
Сегодня мир отмечает День театра. Это праздник всех деятелей сферы: актеров, режиссеров, художников, осветителей, продюсеров и всех театров: драматического, оперного, кукольного, музыкального, юного зрителя.
День театра был установлен в 1961 году по инициативе делегатов конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Традиционно этот день по всей Беларуси отметят премьерами, аншлаговыми постановками или капустниками.
Сегодня в стране насчитывается 28 театров, большинство из них в столице. Старейший - Купаловский, здание в самом сердце Минска открылось в 1890 году. В 1917-м на сцене была показана первая "Павлинка".
Интерес к этому виду искусства немалый, за прошлый сезон спектакли по всей стране посетили более 1 млн 700 тыс. зрителей.
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