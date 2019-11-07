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День виртуальной реальности на "Лістападзе"
Внимание киноманов приковано к листопадной афише. Сегодня на кинофоруме предпоследний день. На экранах показали более трех десятков игровых и документальных фильмов. Однако главная интрига - какие ленты получат золотые и серебряные награды форума - раскроется лишь завтра. А сегодня зрители могли выйти за грани реальности и увидеть фильмы на 360 градусов. На "Лістападзе" закрепилась индустриальная платформа.
Подробности у Лидии Заблоцкой. Здесь "Лістапад" буквально кружит голову. 14 фильмов показывают на 360 градусов с помощью VR-очков. Проекты привезли из США, Литвы и Польши. Некоторые уже успели стать хитами на Венецианском фестивале. За путешествием в 7 минут пришло более полусотни человек. Не влиять на происходящее, а лишь наблюдать. Например, за тайнами украинско-польской границы или смыслом того самого "Крика" Мунка.
Параллельно на спикер-сессиях тоже уходили от реальности: учились в VR-пространствах создавать анимацию.
В режиме реального времени работала индустриальная платформа
Здесь два десятка молодых режиссеров и продюсеров (и все из Беларуси) презентовали свои работы представителям кинофестивалей Котбуса, Варшавы и Вильнюса. Так почти имели шанс получить аккредитацию или грант. Кроме того, в программе лайфхаки для проектов, как и где искать финансирование, и мастер-классы для создания успешных сценариев. Такой синема-семинар собрал более трех десятков кинопрофи.
Лидер зрительского голосования - фильм "А потом мы танцевали"
Сегодня продолжились просмотры фильмов и основного конкурса. Кстати, лидер зрительского голосования - лента из Швеции "А потом мы танцевали". Но кто получит главные трофеи - кленовый лист с профилем зрителя - узнаем уже завтра на церемонии закрытия форума.
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