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Детский музыкальный театр "Сказка" более четверти века работает с юными талантами
Детский музыкальный театр "Сказка" уже более четверти века помогает юным талантам раскрыть себя. Начинающие артисты осваивают образцы классической, эстрадной и даже рок-музыки!
Рассказывает Наталья Бордиловская.
Тридцать лет он солировал в Театре музкомедии. Сегодня передает секреты вокала воспитанникам от 6 до 26! Александр Артемьев - когда-то сам участник детского театра "Сказка", теперь художественный руководитель этого коллектива и академстудии "Бельканта". Под его руководством детвора овладевает не столько модным теперь эстрадным жанром, как именно азами оперной классики! В репертуаре детей и подростков - арии и ариетты, мировые шедевры высокого искусства!
На сцене детского театра - настоящие оперные постановки. Воспитанники студии организовывают концерты к праздникам. Репертуар и тематика никогда не повторяются.
Мировое музыкальное наследие хранит более 200 вариантов "Аве Мария". Все эти произведения исполняли только два артиста, звезды - Сергей Лемешев и Ирина Архипова. Но не так давно, к празднику 8 марта, названную классику озвучили и юные исполнители этой студии.
Театр "Сказка" и студия "Бельканта" - часть большого творческого учреждения.
Центр технического и художественного творчества детей и молодежи "Звезда" Фрунзенского района Минска - "фабрика" талантов в хореографии, спорте, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве. Юные вокалисты здесь не только украшение сборных концертов. Дети берут награды на конкурсах, представляют Беларусь за границей.
А еще студия пения - лечит, успокаивает, дает уверенность в себе! И все благодаря вакалотерапии.
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