Детское "Евровидение-2018". Имена финалистов национального отбора

Десятку лучших определили по итогам прослушивания. Оно состоялось сегодня в стенах Белтелерадиокомпании. Компетентное жюри, в составе которого музыканты, артисты, продюсеры, оценили 62 композиции. Именно столько заявок поступило в адрес главного медиахолдинга страны. Среди претендентов как сольные исполнители, так и коллективы от 9 до 14 лет.