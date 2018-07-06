3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Детское "Евровидение-2018". Имена финалистов национального отбора
И начнем выпуск эксклюзивом Агентства теленовостей. Жюри национального отбора на детское "Евровидение" определило финалистов проекта.
По итогам прослушивания финалистами отборочного тура стали:
Артем Скороль (г.Ошмяны, Гродненская область), "Улыбнись";
Елизавета Мея (г. Жодино, Минская область), "Зорка";
Мария Гулевич (г. Минск), "Остров Чикарум";
Даниэль Алекс Ястремский (г. Минск), Time;
Ангелина Ярощук (г. Минск), Feeling Good;
группа "Мята" (г. Минск), "Однажды";
Никита Белько (г. Минск), "Не предай";
Мария Жилина (г. Минск), Welcome To My Belarus;
Ярослав Соколиков (г. Минск), "Мир на земле";
вокальная группа Мonkey Tops (г. Минск), "На стиле".
Десятку лучших определили по итогам прослушивания. Оно состоялось сегодня в стенах Белтелерадиокомпании. Компетентное жюри, в составе которого музыканты, артисты, продюсеры, оценили 62 композиции. Именно столько заявок поступило в адрес главного медиахолдинга страны. Среди претендентов как сольные исполнители, так и коллективы от 9 до 14 лет.
Уже завтра определится порядок выхода финалистов на сцену гала-концерта. В полдень в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка. Само же финальное шоу состоится не позднее 15 сентября. Триумфатор конкурса представит Беларусь на детском "Евровидении-2018", которое в ноябре принимает Минск. Подробности прослушивания смотрите этим вечером в программе "Панорама".