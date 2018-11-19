Детское "Евровидение-2018". Международный песенный конкурс официально открыт

Торжество собрало более трех сотен гостей, в их числе и рекордная двадцатка конкурсантов со своими делегациями. Это первая встреча юных исполнителей. После митинг-пойнта и разговора с ведущими Денисом Дудинским и Анной Квилорией участники продефилировали по красной дорожке. С помощью 3D mapping show - компьютерной графики и 3D-проекции каждый исполнитель рассказал о своей мечте и зажег звезду на евровизионном небе.