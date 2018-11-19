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Детское "Евровидение-2018". Международный песенный конкурс официально открыт
Церемония началась два часа назад в столичном "БелЭкспо". Старт евронеделе дали генеральный продюсер конкурса, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и шоу-продюсер Йон Ола Санд.
Торжество собрало более трех сотен гостей, в их числе и рекордная двадцатка конкурсантов со своими делегациями. Это первая встреча юных исполнителей. После митинг-пойнта и разговора с ведущими Денисом Дудинским и Анной Квилорией участники продефилировали по красной дорожке. С помощью 3D mapping show - компьютерной графики и 3D-проекции каждый исполнитель рассказал о своей мечте и зажег звезду на евровизионном небе.
В «БелЭкспо» работала техническая команда Белтелерадиокомпании. По периметру площадки установлены 9 камер с обзором сразу нескольких локаций. Телеверсию церемонии открытия смотрите вечером после "Панорамы" на телеканалах "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24".
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