Детское "Евровидение-2018" начнется в 18:00 на "Минск-Арене", прямые трансляции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

"Минск-Арена" в предвкушении большого шоу. Через три часа начнется финал Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2018". Прямую трансляцию будут вести каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". На сцену выйдут участники рекордных 20 стран. Они уже готовят свои образы. Буквально по секундам расписана работа операторов, режиссеров, ведь увидит шоу весь мир.



За последними приготовлениями следит и моя коллега Юлия Токарь.

Первым делом хочу поздравить всех с праздником! Этот день настал! От финала детского "Евровидения-2018" нас отделяют каких-то три часа! А значит, у меня еще есть шанс побыть на этой космической сцене. И вот такой вид открывается конкурсантам, если честно, и без зрителей трибуны выглядят внушительно! Кроме того, ребята будут под прицелом десятков камер - вот они ждут своего выхода (видео).