"Детство в стенах театра" - Антон Кравченко рассказал о балансе между семьей и балетом

Театр для народного артиста Беларуси, заведующего труппой балета Большого театра Беларуси, многодетного отца Антона Кравченко стал не вторым, а первым домом. Как удается балансировать между работой и семьей, он рассказал в "Актуальном интервью".

"Детям приходится проводить большое количество времени в театре. Они вынуждены проводить свое детство в стенах культурных учреждений. У нас очень много артистов ушедшего и нынешнего поколений, которые являются продолжателями этих традиций. Я пришел в балет случайно. Мой ребенок хочет танцевать, занимается балетом, посмотрим, получится что-то или нет", - поделился Антон Кравченко в "Актуальном интервью".

Антон Кравченко

Бытует мнение, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. По словам народного артиста, стены для дома возвести легче, чем воспитать детей. А в ребенка нужно вкладываться на протяжении всей их жизни. Но воспитание следующего поколения важнее строительства дома. "Я преподавал в колледже 13 лет и там тоже воспитывал будущее поколение. У меня много детей, - улыбается заведующий труппой балета Большого театра Беларуси. - Приятно видеть отдачу своих ресурсов, когда дети после учебного заведения становятся серьезными артистами. Надеюсь, что и мои дети тоже порадуют. Старшей будет 13 лет, и хочется увидеть, какой она вырастет".

Антон Кравченко преподавал в колледже дуэтно-сценический танец.

"Балет как сценическое искусство ближе к книгам и романам. В этом искусстве идеалистическое представление о мужчине, отношениях, любви. Мы на земле лишь можем стремиться к этому", - резюмировал Антон Кравченко.

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