Диалог о кино с легендарным мастером Кшиштофом Занусси

Он покорил почти все киновершины, будучи еще начинающим режиссером. Поляк с итальянскими корнями пан Занусси тоже снимал игровое кино с особым взглядом. Пик его карьеры - 70-е, когда он работал над двумя картинами ежегодно, выстреливая и телесериалами, и полными метрами.



Пан Кшиштоф частый гость в Минске, но вот на "Лістапад" приехал спустя 8 лет отсутствия на фестивале. Кстати, к нам сразу из Индии, где тоже участвовал в кинофоруме.







В Беларусь он привез свою новейшую ленту "Эфир", собрав у экрана кинотеатра "Пионер" полный зрительный зал. В свои 80 путешествует по миру, много рассуждает о мировом кинематографе и религии, сам пишет сценарии своим картинам, снимает и лично их продюсирует.



Наша съемочная группа встретилась с легендарным мастером перед его премьерным показом. Куда двигаться "Лістападу", как прорваться кинопродукту к зрителям, нормально ли, когда картина снимается на смартфон. Взгляд художника на кино изнутри.



