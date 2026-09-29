Диана Верман, рассказала, как "Пялёстак" объединяет всех, кто любит Беларусь

Председатель Белорусского культурного общества "Пялёстак" (Эстония) Диана Верман в "Актуальном интервью" поделилась, как в условиях разорванных официальных связей между Беларусью и Эстонией удается сохранять и продвигать белорусскую культуру, язык и традиции.

Женщина призналась, что искренне любит и Беларусь, и Эстонию. "Пялёстак" самое большое и разнообразное. Когда в мире начались изменения, ко мне пришли украинцы с просьбой взять их в общество. Они любят Беларусь и приезжают каждый год на "Славянский базар" со мной в составе делегации", - рассказала собеседница.

В обществе поют белорусские песни, читают стихотворения и празднуют белорусские праздники.

"Мне сказали, что надо брать всех, кто любит Беларусь, ведь это многонациональная страна", - отметила председатель.

Эстонское правительство разорвало все связи с Беларусью, но гостья интервью убеждена, что связи для этого и есть, чтобы их разрывать и потом опять восстанавливать. "Нам не помогают, хотя помогают национальным меньшинствам. Мы могли бы тоже обратиться за финансовой помощью, но нам это не нужно, потому что в обществе есть взносы. Мы не зарабатываем с этого абсолютно никаких денег, потому что у каждого из нас свои профессии. Например, в нашей семье, кроме моего мужа, все врачи", - обозначила она.

Диана Верман

По ее мнению, все народы должны объединяться. В Эстонию приезжают из белорусских обществ Латвии, Швеции и разных эстонских городов. "Фестиваль искусств белорусов мира, который делает белорусское правительство, шикарен. Я пять лет езжу на "Славянский базар", представляю Эстонию. Думала, меня уже ничем не удивишь, потому что это просто феерия. Но этот фестиваль - большая вещь для белорусов зарубежья, на него приехало столько стран и коллективов. Мы со всеми познакомились, нас уже приглашают выступать в другие страны", - рассказала Диана Верман.

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