Диджей-сет на высоте: вечеринка на крыше Нацбиблиотеки объединла любителей электронной музыки

17 июля минский "алмаз знаний" превратился в танцплощадку под открытым небом. С видом на вечернюю столицу прозвучали диджей-сеты.

В программе были разные направления электронной музыки: глубокий хаус, электронные композиции, поп-музыка. Хедлайнером вечера стала Алена Сороко с программой "Время звучать". Прочувствовать весь кайф на высоте 74 метров над уровнем белорусской столицы пришли десятки человек.



Старт мероприятию был дан в 18:00. Билет на смотровую площадку автоматически превратился в пропуск на самый высокий танцпол Минска.

Павел Гордеюк, замначальника социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси: "Такой формат впервые. По итогам сегодняшнего вечера мы будем понимать, насколько мы готовы проводить такое дальше, но скажу откровенно, мы заряжены в хорошем смысле слова делать и дальше, и больше, лучше и сильнее. На входе стоят наши сотрудники, которые регулируют количество посетителей. Есть люди именно здесь, на обзорной площадке, которые контролируют по загруженности. Плюс наши специалисты в том числе рассчитывали максимальную загруженность".

Музыкальный марафон продолжился до 22:30. В Национальной библиотеке уже проводили такие музыкальные вечера на обзорной площадке.



В 2026 году сотни минчан и гостей столицы слушали любимые треки в рамках акции "Библионочь" и на фестивале "БиблиоЛЕТО" в честь 20-летия современного здания белорусского "алмаза".