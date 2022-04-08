Дипломные работы выпускников Репинки представлены в галерее Михаила Савицкого

Большая часть - это выпуск 2000-х (с 2010 по 2021 годы). Есть отдельные работы 80-х и 90-х. Они выполнены в разных жанрах, в основном это реализм. Это традиции классической школы живописи. Хотя они сочетаются и с новаторскими приемами в области цветового решения, композиции. Но все равно школа классического русского искусства чувствуется.

Юлия Ковалева, завотделом экспозиционно-выставочной работы музея истории г. Минска