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Дипломные работы выпускников Репинки представлены в галерее Михаила Савицкого

В экспозиции 45 творений воспитанников Санкт-Петербургской академии художеств, которая носит имя мастера реалистической живописи. Широкоформатный арт-проект, (а размер некоторых произведений достигает более 4 метров), представляет исторические сюжеты, мифологические иллюстрации Древней Греции, библейскую тематику. Не только картины маслом, труды выпускников Репинки - в графике и скульптуре. Большими мастерами из учебного заведения на берегу Невы в разные годы вышли Суриков, Куинджи, Шишкин, Врубель, Щедрин.

Большая часть - это выпуск 2000-х (с 2010 по 2021 годы). Есть отдельные работы 80-х и 90-х. Они выполнены в разных жанрах, в основном это реализм. Это традиции классической школы живописи. Хотя они сочетаются и с новаторскими приемами в области цветового решения, композиции. Но все равно школа классического русского искусства чувствуется.
Юлия Ковалева, завотделом экспозиционно-выставочной работы музея истории г. Минска


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Дипломные проекты Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина презентуют в рамках празднования дня рождения Минского государственного художественного колледжа имени Глебова. Эстетический обмен арбитров изобразительного искусства представляют к 75-летию Глебовки.


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