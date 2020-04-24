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Дирекция фондовых материалов Белтелерадиокомпании покажет культовый балет "Тиль Уленшпигель" онлайн
В основе постановкиодноименный роман Шарля де Костера. Премьера спектакля Евгения Глебова в постановке Валентина Елизарьева состоялась на сцене Большого театра в 1978 году. Виртуальная аудитория сможет оценить запись, сделанную нашими коллегами-телевизионщикамиспустя 5лет после первого показа. В партии народного героя Тиля увидим Юрия Трояна, Неле - Людмилу Бржозовскую. Спектакль появится в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ. Балет доступен в Сети в течение недели, начиная с этого дня.
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