Дирижер Кеничи Шимура выступит вместе с оркестром Белтелерадиокомпании

Впервые в Минске музыка японского аниме в белорусском звучании. Мировой проект привез дирижер Кеничи Шимура. Мелодии из всемирно известных фэнтези и компьютерных игр уже оценили в России, программа собирает аншлаги. Авторские партитуры исполнит оркестр Белтелерадиокомпании. После Минска дирижер с командой из Токио продолжит турне. Впереди города Казахстана и России.