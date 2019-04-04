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Дирижер Кеничи Шимура выступит вместе с оркестром Белтелерадиокомпании

Впервые в Минске музыка японского аниме в белорусском звучании. Мировой проект привез дирижер Кеничи Шимура. Мелодии из всемирно известных фэнтези и компьютерных игр уже оценили в России, программа собирает аншлаги. Авторские партитуры исполнит оркестр Белтелерадиокомпании. После Минска дирижер с командой из Токио продолжит турне. Впереди города Казахстана и России.

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