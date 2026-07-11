Для проведения "Славянского базара в Витебске" привлекут 150 волонтеров

Считаные дни остаются до главного музыкального события лета - "Славянского базара в Витебске". В городе уже ощущается торжественная атмосфера.

Первыми на праздничную волну переключились фестивальные службы. В их зоне ответственности - комфорт и настроение гостей "Славянского базара". Всех нужно радушно встретить, разместить и сориентировать в многочисленных локациях форума.

Любовь Олиярник, руководитель службы регистрации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Каждый человек приходит к нам с паспортом, и с этого времени начинается отсчет его пребывания на ХХХV "Славянском базаре". Гости получают квитанцию и идут в службу аккредитации, где фотографируются и забирают заветный бейдж юбилейного фестиваля".

Андрей Карпов, исполнительный директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Нам почти все под силу. Если что-то выполнить нереально, мы обо всем договариваемся и находим аналоги. Бывают необычные просьбы: например, какого-то определенного цвета полотенца. Бывает, просят канцелярские товары, ватман или воду определенной марки. Берем райдер, читаем - все там черным по белому написано. Стараемся выполнить".

На помощь профессионалам приходят волонтеры. В 2026 году их штат увеличили до 150 человек. Расширили и круг обязанностей. Помощников задействуют практически во всех фестивальных службах.