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Для белорусов зарубежья прошли мастер-классы по народным ремеслам
Неделя гостеприимства на малой этнической родине. В результате творческих стажировок, кроме воспоминаний, в страны проживания наши земляки забрали бесчисленное количество подарков и национальных сувениров, некоторыеиз них они сделали своими руками.
Предметы самобытной белорусской керамики, тканые пояса, соломенные игрушки, а главное - навыки, как делать все это самостоятельно, наши соотечественники получили от мастеров Логойского края.
Наталья Бордиловская о гостеприимстве для тех, кто корнями связан с Беларусью.
Свою историю Логойский дом ремесел ведет с 1998 года. Начинался же как гончарная мастерская. Одним из пионеров ремесленного объединения был и остается Иван Клефасович Романчук. Наши земляки, представители белорусских диаспор из десятка стран мира, неделю провели на малой этнической родине, чтобы закрепить свои знания в родном языке, получить занятия по народному пению и танцам, поупражняться в традиционных ремеслах. Гости объехали много локаций центрального региона. Вот и на логойской земле им было что посмотреть.
С местными технологиями изготовления текстильной игрушки и с представлениями о белорусских оберегах ознакомила Нина Потаповна Савельева. Ее мастер-класс стал почти самым востребованным для белорусов зарубежья. Занятия по соломоплетению - от Екатерины Асташевич, мелкая пластика - от Ольги Киселевой. И основы ткачества участникам творческих стажировок показала сама директор Дома ремесел Екатерина Мороз.
Мы в Рассохах собрались, чтобы показать мастер-классы. При Доме ремесел существует клуб мастеров "Скарб зямлі лагойскай", звание "народный" подтверждавший не единожды. 200 мастеров - люди разных профессий и возрастов и занимающиеся разными видами творчества.
Встреча логойских мастеров и зарубежных гостей состоялась в усадьбе "Дом охотника Рассохи". И самым любимым мастер-классом здесь стал кулинарный. Из обычных деревянных пней сделали кухонные плитки и жарили на них картофельные блины. По-логойски они называются "драники на колоде".
А еще зарубежных гостей учат, как делать логойский вариант картофеля в мундирах. Еще до готовки корнеплод очищают, делают поясок. Зачем? Чтобы очищать было нетрудно.
Готовили и угощали. Специалисты Логойского дома ремесел на все руки мастера. И демонстрируют свои таланты не только во время таких камерных встреч. Ремесленники - участники, лауреаты и дипломанты региональных и национальных фестивалей, ярмарок, конкурсов и выставок.
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