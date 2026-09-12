Дмитрий Жук: Мы создали все условия, чтобы люди приходили в редакции молодежных газет

О современном литературном процессе в Беларуси рассказал министр информации Беларуси Дмитрий Жук в "Актуальном интервью".

"Молодых людей очень много. Летом мы провели I Форум молодых литераторов. Были интересные парни и девушки, если говорить прямо, то девушек больше. Они пишут на белорусском и русском языках, выражают свои наблюдения в проникновенной поэзии. Поэзия, созданная молодым человеком, содержит эмоции, которые привлекают нас к поэтическому слову", - отметил собеседник.

К слову, Мининформ основал серию, в рамках которой издаются книги победителей Национальной литературной премии как в номинации дебют, так и во всех остальных. Эти книги обязательно попадают в библиотеки Беларуси. Можно считать, что механизм уже позволил писателям оставить след в белорусской истории.

"Сегодня мы вместе с Белорусским радио реализуем проект "Чытанка". Это современный формат, в котором авторы журналов "Маладосць", "Полымя" и "Нёман" начитывают подкасты со своими произведениями. Он скачивается и пользуется спросом", - отметил глава министерства.

Дмитрий Жук также подчеркнул, что творчество - сфера, где необходимо, чтобы люди сами себя продвигали и поднимались. "Искать сидеть, где кто-то пишет в стол, так себе дело. Но мы создали все условия, чтобы люди приходили в редакции литературных журналов и молодежных газет. Некоторые приходят через Школу молодых журналистов, потому что люди творческие, они творческие не только в одной области", - рассказал он.

Фото: magnific.com