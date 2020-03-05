Дмитрий Дюжев дал моноспектакль в рамках фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"

Космос из "Бригады" на минской сцене заговорил фразами Евгения Онегина. Популярный актер театра и кино Дмитрий Дюжев дал моноспектакль накануне в Белгосфилармонии. Полуторачасовое чтение пушкинского романа - часть международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" - собрало шесть сотен зрителей. В дуэте с Дюжевым на сцене выступил и Симфонический оркестр Беларуси под руководством маэстро Аркадия Берина. Музыкальные спецэффекты для романа - через уникальные партитуры советского композитора Сергея Прокофьева.



