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Дмитрий Дюжев дал моноспектакль в рамках фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"

Космос из "Бригады" на минской сцене заговорил фразами Евгения Онегина. Популярный актер театра и кино Дмитрий Дюжев дал моноспектакль накануне в Белгосфилармонии. Полуторачасовое чтение пушкинского романа - часть международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" - собрало шесть сотен зрителей. В дуэте с Дюжевым на сцене выступил и Симфонический оркестр Беларуси под руководством маэстро Аркадия Берина. Музыкальные спецэффекты для романа - через уникальные партитуры советского композитора Сергея Прокофьева.

Билеты на фестиваль Спивакова пользуются спросом

7 марта в Большом театре ждут балетное гала от хореографов ведущих театров Европы. В Минск приедут представители Королевского балета Швеции и Голландского национального балета. А финальный аккорд сыграют обладатели "Грэмми" - оркестр "Кремерата Балтика".

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