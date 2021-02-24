Дмитрий Писаренко найден мертвым в квартире в Москве

Ему был 61 год. Тело артиста обнаружил его родственник после того, как тот перестал выходить на связь. Причины смерти Писаренко выясняются. Дмитрий Писаренко известен зрителям по ролям в фильмах "Ревизор", "Царь Иван Грозный", "Умирает душа", "Золото" и другим. Секс-символ советского кино в фильме "Дело Сухово-Кобылина" даже сыграл представителя белорусского рода Радзивиллов. Он выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и "Школы современной пьесы".