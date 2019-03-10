"Дневники "Евровидения". Сегодня в 16:20 на "Беларусь 1"

Беларусь определилась с делегатом на "Евровидение-2019". Уже в мае нашу страну представит 16-летняя ЗЕНА. Решение было принято 7 марта в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" и спутникового "Беларусь 24". Чем и кем запомнится национальный отбор? Вся правда о подготовке финалистов. Неподготовленные комментарии и неподдельные эмоции - в "Дневниках "Евровидения". Сегодня в 16:20 на "Беларусь 1".



