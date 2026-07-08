Дни культуры Узбекистана стартуют в Минске

Беларусь и Узбекистан укрепляют культурное сотрудничество. В кинотеатре "Победа" стартовали показы кинолент узбекских кинематографистов. Фильмом-открытием стала психологическая драма режиссера Хатама Хамраева "Сын".

Всего зрителям покажут три картины. 8 июня на суд белорусской публики будет представлена комедия "Вечерний цветок" и фильм - призер Каннского фестиваля "Шаг. Дитя Солнца Юсуф". Беларусь и Узбекистан сотрудничают и в сфере кинопроизводства. В результате совместной работы на большие экраны вышел фильм "Илхак", а также кинокартины "Узбечка", "Казбек" и другие.

Озодбек Назарбеков, министр культуры Узбекистана: "Узбекистан открылся миру, интеграция идет на хорошем уровне. И я думаю, что сейчас нам нужно показать имидж, образ и историю Узбекистана".

8 июля во Дворце Республики под звуки фанфар состоится церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси. Восточный характер зрители прочувствуют на гала-концерте мастеров искусств. Прологом к мероприятию станет художественная выставка в фойе.