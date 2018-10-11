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Дни китайского кино в белорусской столице

Проект крупнейшей Китайской кинематографической ассоциации в Минске впервые. Все мероприятия проходят в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Кинофестиваль станет отправной точкой для дальнейшего совместного развития белорусского и китайского кино.

Ознакомиться с фильмами можно на основной локации фестиваля - кинотеатре "Центральный". Вход свободный.

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