Дни культуры Беларуси спустя 6 лет стартуют во Вьетнаме

Концерты белорусских артистов на вьетнамской сцене и международный культурный обмен. Сегодня стартуют Дни белорусской культуры в Социалистической Республике Вьетнам. Возглавят торжественное открытие в Оперном театре города Хошимин наши заслуженные артисты и ансамбли. "Песняры", Алена Ланская, Жанет. Регионы представляет ансамбль песни и танца "Медуница" Могилевской области. Также в музее города откроют выставку живописи "Беларусь глазами художника" со знаковыми местами нашей страны.



В ходе Дней культуры Беларуси во Вьетнаме будет подписан план сотрудничества между республиками на ближайшие три года. Последние такие обменные дни были 6 лет назад, а в Беларуси свою культуру Вьетнам показывал в 2018 году.