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Дни культуры Пакистана проходят в БГУКИ
С особенностями самобытной культуры Пакистана сегодня познакомились студенты и преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств. Старт мероприятиям дал сам посол дружественного государства в Беларуси Саджад Хайдер Хан. Он выступил с лекцией по истории Пакистана, его культуре и искусству. В рамках проекта прошло открытие выставки живописи, графики и каллиграфии, а также фоторабот с изображениями современной суверенной страны. Пакистанская сторона презентовала и блюда своей национальной кухни.
"Дни культуры Пакистана" - мероприятие, которое дает возможность белорусам более широко познакомиться с древней культурой не близкой к нам географически восточной страны. Соответственно, и представители государства-партнера открывают для себя колорит белорусского искусства и народного творчества.
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