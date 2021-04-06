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Дни культуры Пакистана в Университете культуры
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Лукашенко на встрече со студентами: Моя главная обязанность - защитить страну
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
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В Молодечненском районе под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик
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