Выставки, ярмарки, выступления казачьих коллективов - Дни культуры Ростовской области проходят в Беларуси

Вся широта русской души для белорусов. В Минск на Дни культуры Ростовской области приехали 760 представителей этого российского региона.

С 21 по 24 сентября в белорусской столице проходят выставки музеев, ярмарки мастеров-ремесленников, музыкальные выступления казачьих коллективов, спектакли Ростовского театра драмы с "Тихим Доном" Шолохова и постановкой по рассказам Шукшина. Оценить творческое богатство гостей смогут жители не только Минска, также Витебска и Слуцка, где пройдут мероприятия форума.



В афише четырехдневного культурного проекта Ростовской области в Беларуси полтора десятка мероприятий, в том числе подписание соглашений о сотрудничестве между культурными учреждениями этого российского региона и нашей страны.