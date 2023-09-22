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Выставки, ярмарки, выступления казачьих коллективов - Дни культуры Ростовской области проходят в Беларуси
Вся широта русской души для белорусов. В Минск на Дни культуры Ростовской области приехали 760 представителей этого российского региона.
С 21 по 24 сентября в белорусской столице проходят выставки музеев, ярмарки мастеров-ремесленников, музыкальные выступления казачьих коллективов, спектакли Ростовского театра драмы с "Тихим Доном" Шолохова и постановкой по рассказам Шукшина. Оценить творческое богатство гостей смогут жители не только Минска, также Витебска и Слуцка, где пройдут мероприятия форума.
В афише четырехдневного культурного проекта Ростовской области в Беларуси полтора десятка мероприятий, в том числе подписание соглашений о сотрудничестве между культурными учреждениями этого российского региона и нашей страны.
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