Дни культуры Узбекистана торжественно открыли в Белгосфилармонии

Яркое творчество с восточным характером. Дни культуры Узбекистана торжественно открывали в Белгосфилармонии. В концертной программе солист группы "Ялла" Фаррух Закиров, заслуженная артистка Айгуль Нодирова и коллективы народного танца. Национальный колорит восточной страны представили и в Бобруйске. Артисты выступили на подмостках Могилевского областного театра драмы и комедии. Концерт мастеров искусств можно увидеть в 16:25 на "Беларусь 3".



