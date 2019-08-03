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Дни культуры Узбекистана торжественно открыли в Белгосфилармонии

Яркое творчество с восточным характером. Дни культуры Узбекистана торжественно открывали в Белгосфилармонии. В концертной программе солист группы "Ялла" Фаррух Закиров, заслуженная артистка Айгуль Нодирова и коллективы народного танца. Национальный колорит восточной страны представили и в Бобруйске. Артисты выступили на подмостках Могилевского областного театра драмы и комедии. Концерт мастеров искусств можно увидеть в 16:25 на "Беларусь 3".

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