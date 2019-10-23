Копии древних икон музеев Москвы, фрагменты фресок XII века полоцкого Спасо-Преображенского храма, а также известные иконы, вышитые бисером. Дни православной культуры стартовали в Минске. Во время духовно-просветительского проекта в столичной галерее открылись пять выставок художественных работ разных авторов.



На торжественном открытии организовали концерт духовных песнопений, музыки и авторской поэзии. Значительная часть фестиваля пройдет в музеях, библиотеках, на различных культурных площадках города.



