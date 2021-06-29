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"ДНК современной фотографии и компьютерной графики" в галерее Михаила Савицкого
Мировые имена цифрового искусства - в залах галереи Михаила Савицкого. Проект "ДНК современной фотографии и компьютерной графики" объединил сразу несколько десятков авторов, работающих с фотоартом и трехмерной цифровой скульптурой. География участников: от далекой Бразилии до соседней России. Среди авторов и искусственный интеллект. Системе потребовалось проанализировать порядка восьми тысяч полотен, чтобы создать собственную абстракцию. Выставка сопровождается видеолекциями. Сегодня артфото - полноценный конкурент классической живописи. У кадров также есть лимитированные версии и оригинальные принты.
Арт-площадку с авторами делит и лучший фотограф Европы по версии ФЭП Даша Арт. Громкий титул получила за свой кубический триптих "Акценты и формы". В этом сезоне Даша познакомит зрителя с белоруской аутентикой на выставке ЭКСПО в Дубае.
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