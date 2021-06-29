"ДНК современной фотографии и компьютерной графики" в галерее Михаила Савицкого

Мировые имена цифрового искусства - в залах галереи Михаила Савицкого. Проект "ДНК современной фотографии и компьютерной графики" объединил сразу несколько десятков авторов, работающих с фотоартом и трехмерной цифровой скульптурой. География участников: от далекой Бразилии до соседней России. Среди авторов и искусственный интеллект. Системе потребовалось проанализировать порядка восьми тысяч полотен, чтобы создать собственную абстракцию. Выставка сопровождается видеолекциями. Сегодня артфото - полноценный конкурент классической живописи. У кадров также есть лимитированные версии и оригинальные принты.